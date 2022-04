La Repubblica: "Milan, Napoli e Inter quasi si equivalgono: vincerà chi segnerà di più"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Milan, Napoli ed Inter si giocano lo scudetto e La Repubblica sottolinea come le tre squadre sostanzialmente si equivalgono. L'indice di efficienza tecnica, fornito alla Lega Serie A da Stats Perform e K-Sport, vede la squadra di Inzaghi primeggiare con 92,4, quella di Spalletti subito dopo con 92,4 e infine quella di Pioli con 91,7. In quello di efficienza fisica però comanda proprio il Diavolo con 92,7, seguono i nerazzurri a 92,5 e poi i partenopei con 92,4. L'Inter inoltre è l'unica squadra con l'indice di intensità superiore in fase di possesso rispetto a quella di non possesso, ma nei dribbling il Milan va meglio del Napoli, che va meglio dei campioni d'Italia. La differenza è davvero sottile, quindi la spunterà chi segna di più: Dzeko e Lautaro sono a secco, la panchina non aiuta Pioli, mentre Spalletti è quello che ha più frecce. Il tempo dirà chi avrà ragione.