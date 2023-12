La Roma vince ma non basta: giallorossi ai play off di Europa League. Non potranno affrontare il Milan

Tutto troppo facile per la Roma in una partita che si è trasformata ben presto in un allenamento pre-Bologna. Non tanto per la pochezza dell'avversario, uno Sheriff che non ha nulla da dire all'Europa League quanto per le notizie giunte da Praga con lo Slavia che ha archiviato la pratica Servette in pochi minuti, condannando i giallorossi ai playoff a prescindere da qualsiasi risultato. Gara aperta all'11' da Lukaku in tap-in su bell'assist di Zalewski; raddoppio al 32' di Belotti abile a farsi trovare pronto su una deviazione del portiere su pallonetto di Zalewski.