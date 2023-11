La scelta a sorpresa di Adlì: sarebbe la prima da titolare in Champions

Manca sempre meno alla sfida di questa sera tra Milan e Borussia Dortmund in programma a San Siro alle 21:00. Secondo le ultime indiscrezioni di formazione, Stefano Pioli avrebbe scelto Yacine Adlì titolare a centrocampo al posto di Rade Krunic. Per l'ex giocatore del Bordeaux, in questa edizione di Champions League, sarebbe la prima da titolare con la maglia del Milan, dopo essere subentrato nelle sfide in trasferta contro PSG e proprio Borussia Dortmund.

La scelta di Adlì garantirebbe al Milan lo stesso equilibrio che anche Krunic è in grado di dare, ma con più dinamismo negli ultimi 20-30 metri e con la grande capacità del francese di recuperare palloni e smistarli per i propri compagni. Per Adlì questa sera è una chance da sfruttare al meglio per rientrare prepotentemente nelle gerarchie di Stefano Pioli dopo 3 panchine consecutive, contando inoltre anche l'ultima sfida in Champions. L'ultima presenza con la maglia del Milan per Adlì risale alla brutta sconfitta casalinga contro l'Udinese, era il 4 novembre.