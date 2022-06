La Serie A celebra il gol di Ibra alla Lazio: "Un vero Re segna anche con le scarpe slacciate"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sul proprio profilo Instagram, la Lega di Serie A ha dedicato un post a Zlatan Ibrahimovic e più nello specifico al primo gol stagionale messo a segno dallo svedese nell'ultima annata. Il 2-0 alla Lazio, firmato su suggerimento di Rebic, è stata la prima rete dell'anno per Zlatan a pochi minuti dal suo esordio in stagione. La particolarità? Aver segnato il gol con lo scarpino slacciato. Il video pubblicato mostra infatti un primo piano di Ibra che si cerca di allacciare la scarpa ma vedendo lo sviluppo dell'azione di attacco rossonera, non perde tempo e si butta in area per dettare il passaggio ad Ante e depositare in rete. Per questo la Lega di Serie A nel post ha scritto: "Un vero Re segna anche con le scarpe slacciate".