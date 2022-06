La Serie A celebra il Milan Campione d'Italia: "Una rincorsa durata 11 anni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con un tweet sul proprio account ufficiale, la Lega di Serie A ha voluto omaggiare ancora una volta il Milan Campione d'Italia. La foto pubblicata è quella già nella storia con Romagnoli che alza la coppa nel cielo di Reggio Emilia. Nel post si leggono queste parole: "Una rincorsa durata 11 anni per il Milan che torna davanti a tutti in Italia. I rossoneri al culmine di una cavalcata entusiasmante possono festeggiare il loro 19° Scudetto che arriva solo al termine dell'ultima giornata in uno dei campionati più combattuti degli ultimi anni".