La Stampa e l'addio di Higuain al Milan: "Senza pace". Dietro al divorzio, la decisione di non riscattarlo

L'edizione odierna de La Stampa, in merito all'imminente addio di Gonzalo Higuain al Milan, titola così: "Senza pace". Termina dopo sei mesi l'avventura in maglia rossonera del Pipita che nelle prossime ore diventerà un giocatore del Chelsea. Dietro al divorzio, la decisione del club di via Aldo Rossi di non riscattarlo a fine stagione dalla Juventus. Al suo posto arriverà Piatek.