La Stampa: "Ibra 'Button' e gli altri intramontabili. In Italia il gol continua a non avere età"

La Stampa in edicola oggi titola così: "Ibra 'Button' e gli altri intramontabili. In Italia il gol continua a non avere età". Nella prima giornata di campionato, uno dei grandi protagonisti è stato lo svedese del Milan, autore di una doppietta decisiva contro il Bologna. Ibra non è però un'eccezione in Italia, dove il gol non ha età: basti pensare che dal 2007 ben 9 capocannonieri su 16 avevano 30 anni o più, mentre dal 1957 al 2006 erano stati appena 4.