La Stampa - Milan, Ibra è recuperato: in panchina contro il Verona

Anche La Stampa in edicola questa mattina riporta il recupero di Zlatan Ibrahimovic che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi, salvo sorprese, sarà nella lista dei convocati di Stefano Pioli per il match di domani sera a San Siro contro il Verona. Lo svedese, che in questa stagione ha giocato finora solo mezz'ora contro la Lazio, partirà ovviamente dalla panchina.