La stampa portoghese esalta Sergio Conceiçao: "Esordio epico!"

La prima di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan è stata seguita con interesse dalla stampa portoghese, che ha dedicato ampio spazio sulle sue edizioni online. "O Jogo" ha dedicato più articoli a Juventus-Milan, oltre a un live dedicato alla partita. "Sergio Conceiçao batte la Juventus e conduce il Milan alla finale di Supercoppa italiana" è il titolo principale e vengono anche evidenziate le parole del tecnico, che ha fatto capire immediatamente le sue intenzioni: "Non sono qui per farmi amici, ma per vincere". Elogiato il tecnico da Alvaro Morata: "Ci ha dato energia, voglia e meccanismi".

Anche i quotidiani di Lisbona hanno dato lo spazio che merita all'exploit del tecnico lusitano, come nel caso di Record: "Sergio Conceiçao batte la Juventus all'esordio col Milan e avanza in finale di Supercoppa Italiana" e di A Bola: "Esordio epico di Conceiçao con una svolta in 4 minuti".