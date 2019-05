La Stampa sulle big: "Manovre da grandi"

La pagina sportiva de La Stampa di oggi si apre con una prospettiva sulle panchine delle big del campionato: "Manovre da grandi" è infatti il titolo del quotidiano relativo alla sezione. Nel sottotitolo viene infatti rilevato come questa sia la prima volta, da sessant'anni a questa parte, che le tre storiche big cambiano allenatore insieme. Di queste, tuttavia, solo l'Inter è già sicura del suo prossimo tecnico: sarà Antonio Conte, il cui annuncio è atteso per la giornata di oggi. Per la Juventus c'è sempre Sarri in pole position, mentre è più incerta la situazione in casa Milan dal momento che i rossoneri devono sistemare alcune questioni a livello di asset societario.