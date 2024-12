La storia nella storia: Federico Dubini, pronipote di uno dei fondatori del Milan, ha investito in RedBird per l'acquisizione del Diavolo

vedi letture

La storia nella storia. Il 16 dicembre 1899 veniva fondato il Milan Football & Cricket Club all’Hotel du Nord et des Anglais da appassionati inglesi, tra cui il famigerato Herbert Kilpin, che ieri è stato traslato ufficialmente al Famedio del cimitero monumentale di Milano, e italiani, fra i quali rientrava anche il giovane Angelo Dubini, che arrivò addirittura ad indossare egli stesso la maglia del Milan negli anni a seguire fino a stabilire i colori rossoneri dentro il suo albero genialogico.

Basti pensare che oggi Federico, pronipote di quel Angelo Dubini, è uno dei soci che ha investito in RedBird per l’acquisizione del Milan. Ventinove anni, tre aziende e due exit. Vive tra Los Angeles e Palo Alto, dove gestisce Enea, un fondo che riunisce imprenditori di successo con l’obiettivo di mettere la loro esperienza al servizio dei giovani, sostenendo aziende impegnate nella risoluzione dei problemi più critici di interesse nazionale. Insomma, uno che sa cosa voglia dire creare valore ma che non ha saputo resistere al richiamo della sua grande passione, ovvero il Milan.

In occasione dei festeggiamenti dei 125 anni del Milan, Federico sarà oggi presente a Milanello e domani a San Siro per Milan-Genoa, per rispolverare e riportare in auge la dinastia Dubini nella storia milanista.