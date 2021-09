La UEFA cambia il protocollo: niente test per i vaccinati, tornano i tifosi ospiti negli stadi

Cambiano le regole anti-Covid a livello europeo. Il comitato esecutivo della UEFA ha infatti aggiornato il protocollo "Return to Play". Due le principali novità previste: anzitutto, per i calciatori completamente vaccinati contro il SARS-Cov-2, non sarà più necessario sottoporsi a tamponi o altri tipi di test prima di scendere in campo. Resterà però compito delle società verificare il rispetto delle regole previste dai singoli Stati in materia di ingressi dall'estero. Inoltre, con la ripartenza delle coppe europee torneranno allo stadio, anche a livello internazionale, i tifosi: la UEFA ha infatti eliminato il divieto per i sostenitori ospiti, riservando in via generale a loro il cinque per cento della massima capienza consentita. Anche in questo caso, saranno decisive le normative dei vari Paesi europei interessati dalle partite.