La UEFA cambia il protocollo: tamponi e test rapidi non più obbligatori per i vaccinati

I calciatori completamente vaccinati non dovranno più sottoporsi a tamponi o altri test per partecipare alle gare UEFA. Il Comitato Esecutivo di Nyon ha infatti aggiornato il protocollo "Return to Play", allineandolo per esempio a quanto già deciso in Italia a livello nazionale a inizio stagione. Resterà responsabilità, sia a livello economico (per esempio nel caso siano necessari ulteriori test) che sportivo, delle singole società verificare prima del viaggio in un altro Paese che i propri tesserati rispettino i requisiti imposti dai singoli Stati interessati per l'ingresso.