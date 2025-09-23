Landucci a Mediaset: "Il Milan quando deve scendere in campo deve avere l’obiettivo di fare le cose per bene sempre"
Marco Landucci ha parlato a Mediaset nel pre partita di Milan-Lecce di Coppa Italia. Le sue parole:
"Quest’anno abbiamo il campionato e la Coppa Italia che è molto importante. Il Milan quando deve scendere in campo deve avere l’obiettivo di fare le cose per bene in ogni partita. Le partite facili non ci sono, dovremo sudare ma sono sicuro che i ragazzi faranno un’ottima gara. Abbiamo creato un buon feeling con tutti, c’è una bella armonia nello spogliatoio. Nel calcio contano le partite, però ci sono tutti i presupposti per fare bene. Siamo all’inizio, bisogna volare bassi con umiltà e fare buone partite”.
