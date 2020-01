Laudisa a Gazzetta: "Le parole di Raiola sul rinnovo di Donnarumma mettono subbuglio nel mondo rossonero"

Intervenuto con un video sul sito della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa, giornalista della nota testata, ha parlato della situazione del Milan e del rinnovo di Donnarumma. Queste le sue parole: "Il Milan ha ripreso a correre. Il gol di Ibra, quelli di Rebic, Pioli adesso può stare tranquillo, anche perchè lì in porta c'è un certo Gigio Donnarumma e le sue parate super sono una garanzia per tutta la difesa. Certo, meno tranquillità danno le parole di Mino Raiola che venerdì a Brescia hanno dato alcuni verdetti che mettono in subbuglio il mondo rossonero. Sì perchè la constatazione che Donnarumma non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021, non è certo tranquillizzante. Sì, si è parlato di tante altre piste, però c'era anche la speranza che il portiere stabiese rinnovasse a lungo termine ma queste parole eliminano questa possibilità. Va considerato che Raiola, nella sua scuderia ha anche altri due giocatori importanti in casa rossonera come Bonaventura e Romagnoli mentre fa storia a sè quella di Zlatan Ibrahimovic. Questo scenario che vede Raiola in trattativa con il Milan, è uno scenario pieno di difficoltà."