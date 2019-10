Laudisa: "Spalletti si sta avvicinando al Milan, ma resta lo scoglio economico"

Ai microfoni di Gazzetta TV, Carlo Laudisa ha parlato così della panchina del Milan: "A passi lenti ma decisi, Spalletti si sta avvicinando al Milan. Sono ore cruciali in cui ci sono anche altri protagonisti accostati alla panchina come Ranieri e Prandelli, ma la candidatura più forte sembrava quella di Stefano Pioli che ieri era stato pre-allertato toppando i suoi contatti con Genoa e Sampdoria. Questa mattina, però, a Pioli non è arrivata nessuna telefonata e questo comprova proprio l'accelerazione di Spalletti verso il Milan. Il pressing di Maldini e Boban ha avuto dunque effetto sul piano tecnico, ma resta lo scoglio economico perchè il tecnico toscano è legato per altre due stagioni all'Inter (4,5 milioni di euro all'anno). Lui non vuole rinunciare ad un euro, l'Inter gli darà una buonuscita oppure si sta trattando sui nervi anche per vedere come finisce questa vicenda? L'impressione è che ormai il futuro di Giampaolo al Milan è appeso ad un filo molto esile perchè se Spalletti, l'Inter e il Milan trovano un punto d'incontro la svolta è assicurata".