Lazetic unico rossonero in gol durante la pausa nazionali. Ora l'Euro under 19

Il giovane attaccante rossonero Marko Lazetic è stato l'unico calciatore del Milan ad andare a segno nell'ultima pausa per le nazionali che, di fatto, si è conclusa nella serata di ieri. Punta della nazionale under 19 della Serbia, Marko ha timbrato il cartellino nella sfida vinta contro l'Olanda per 2-1. Un'ora di gioco anche nella partita pareggiata contro l'Ucraina per il numero 22 Campione d'Italia. Con la vittoria con la Norvegia, poi, Lazetic e la Serbia hanno centrato l'obiettivo Euro under 19 che inizierà il 18 giugno in Slovacchia.