Lazio, Lotito presenta il progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio: "Possibile sede per Euro 2032"

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Oggi non presentiamo semplicemente un progetto edilizio, presentiamo una visione. Ciò che realizziamo oggi incide sulle generazioni future. La rifunzionalizzazione dello Stadio Flaminio non riguarda soltanto la Lazio, ma riguarda Roma, la sua storia urbanistica e la sua capacità di guardare al futuro con responsabilità". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio. Il presidente biancoceleste, poi, nell'annunciare il progetto "Lazio 2032 - il Sogno Responsabile" che sarà svelato nelle prossime settimane e nel quale sarà illustrato il percorso strategico del club, ha anticipato che la "Lazio ha già formalizzato una manifestazione di interesse affinché lo Stadio Flaminio possa essere valutato tra le possibili sedi ospitanti" di Euro 2032. "È un atto di responsabilità e di visione mettere Roma e il Flaminio nelle condizioni di poter partecipare a un grande evento internazionale, qualora i requisiti tecnici e istituzionali lo consentano.

Siamo consapevoli che il percorso di assegnazione delle sedi sarà competitivo e che nella nostra città sono previste più candidature. Proprio per questo vogliamo affrontare il tema con metodo, trasparenza e programmazione. Il Flaminio nacque per le Olimpiadi del 1960. Oggi può ambire, con equilibrio e serietà, a tornare nel circuito dei grandi eventi europei" conclude Lotito. (ANSA).