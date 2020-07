Domani il Milan affronterà la Lazio all'Olimpico, un match fondamentale per proseguire la corsa all'Europa League. Tra le fila dei rossoneri sono sempre due i giocatori diffidati: l'infortunato Musacchio, che resterà out per tutta la stagione, e Alessio Romagnoli, capitano rossonero sempre impiegato in questa stagione.