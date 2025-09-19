Lazio, Romagnoli: "Gli altri derby belli ma quello di Roma è il migliore"

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "È una partita bellissima da vivere e da giocare. Il derby è la nostra gara più importante dell'anno: saremo pronti. Rimane sempre una partita a parte. Vogliono tutti giocarlo ed è spettacolare sotto ogni aspetto". Cosi Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ai canali ufficiali del club, presenta la sfida alla Roma. "Per me che sono nato qui, è il migliore. È quello più sentito, in città se ne parla praticamente tutto l'anno. Gli altri derby sono altrettanto belli ma non vengono vissuti in questo modo - prosegue il difensore laziale -.

Il derby, se sei di Roma, lo percepisci di più, a prescindere dall'esperienza. Penso a me, Cataldi e Pellegrini. È bello sentirlo, poi nel momento in cui l'arbitro fischia l'inizio tutto svanisce. É una sensazione incredibile, difficile da spiegare". Infine, parlando del suo rapporto con la Lazio, ammette come "ho sempre voluto tutto questo, sono felice di aver coronato il sogno di giocare con la mia Lazio. Non tutti i calciatori riescono a esaudire il desiderio di indossare la maglia per la quale tifano, mi piace essere uno di quelli che ce l'ha fatta", conclude. (ANSA).