Le pagelle de Il CorSport: Leao si è svegliato, Modric esempio di umiltà. Maignan rimandato
Il Milan vince in rimonta contro la Fiorentina 2 a 1 e si porta in solitaria in testa alla classifica di Serie A. I colleghi de Il Corriere dello Sport hanno (ovviamente) premiato la grande prestazione di Rafael Leao, il migliore in campo tra i suoi, commentandola così: "Si è sbloccato Rafa con una doppietta. Abbastanza avulso dal gioco nel primo tempo. Nella ripresa illumina San Siro con una fucilata da fuori area, poi freddissimo su rigore trova la sua rivincita dopo un periodo difficile.".
Oramai non fa neanche più notizia, ma anche Luka Modric è stato decisivo, risultando essere ancora una volta tra i migliori in campo (voto 7): "Come sempre splendido nella gestione del pallone. Strappa applausi quando interviene in scivolata su Nicolussi Caviglia. Esempio di umiltà" . Bene anche il Matteo Gabbia (voto 7), premiato per l'ennesima prestazione ordinata della sua stagione.
Per il resto sufficienze sparse come quelle di Gimenez (voto 6,5), Bartesaghi (voto 6,5), Fofana (voto 6), Pavlovic (voto 6), Tomori (voto 6), Athekame (voto 6), Ricci (voto 6) e Saelemaekers (voto 6). Unica note negativa Maignan (voto 5,5), che in occasione del gol della Fiorentina poteva fare molto meglio.
