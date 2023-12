Le pagelle del CorSport: il migliore di tutti è Mike Maignan

Non ci sono dubbi nelle pagelle del Corriere dello Sport questa mattina, in merito alla vittoria del Milan sul Frosinone: il migliore in campo è Mike Maignan. Il portiere rossonero si merita un 7.5 e il seguente giudizio: "L’intervento in uscita su Cuni è provvidenziale, come sempre decisivo quando serve. Da un suo lancio per Pulisic il Milan trova la rete del raddoppio. Terzo anno di fila che mette a referto un assist".

Promossi con il 7 in pagella anche Theo Hernandez ("Ne esce fuori una partita di grandissima attenzione. Si allarga sulle corsie per sfruttare la corsa. Pennella per Jovic nell’azione del 3-0"), Pulisic ("Realizza una rete splendida, inarrestabile sul 2-0 rossonero"), Jovic ("Alla decima presenza riesce a sbloccarsi, primo gol con il Milan. Ed è una rete pesantissima. Sforna anche l’assist"). Bene anche Tomori, Loftus-Cheek e Florenzi (6.5). Nessuna insufficienza.