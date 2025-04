Le pagelle della Gazzetta: Pulisic il migliore, Pavlovic bocciato

Il Milan vince a Venezia e conquista tre punti importantissimi che fanno classifica e danno morale in vista della finale di Coppa Italia. La formazione di Sergio Conceiçao ha ancora una volta dimostrato di trovarsi a proprio agio con questo nuovo modulo, e la terza vittoria conquistata nelle ultime 4 uscite lo conferma ampiamente.

Partendo dalle note dolenti della sfida del Pier Luigi Penzo, per La Gazzetta dello Sport i due peggiori in campo tra le file rossonere sono stati Rafael Leao (voto 5) e Strahinja Pavlovic (voto 5), con il serbo che più del portoghese non ha convinto per via dell'immane sofferenza che ha patito nel difendere Yeboah.

Rimandati Walker (voto 5,5), Loftus-Cheek (voto 5,5), Abraham (voto 5,5) e Alejandro Jimenez (voto 5,5), tutti gli altri promossi. Sufficienti Theo Hernandez (voto 6) e Fikayo Tomori (voto 6), bene invece Tijjani Reijnders (voto 6,5), autore dell'assist per la rete del definitivo 2 a 0 rossonero, e Santiago Gimenez (voto 6,5), salvato da quella rete nel recupero del recupero che ha evitato l'ennesima bocciatura della stagione. Promosso a pieni voti anche Maignan (voto 6,5), ma le note di merito sono per Youssouf Fofana (voto 7) e Christian Pulisic (voto 7), senza ombra di dubbio il migliore in campo nel Milan.

Convincente anche Conceiçao insieme alle sue scelte (voto 6,5).