Le pagelle di Adli: lo chiamano il pittore e il gol è un omaggio a Van Gogh

"Alla ventunesima presenza in maglia rossonera trova il primo gol. Un premio alla sua perseveranza: non si è mai abbattuto e ha aspettato pazientemente che arrivasse il suo momento". È questo l'omaggio che su TMW ieri sera abbiamo riservato a Yacine Adli, andato a segno nel 3-1 di San Siro contro la Roma e giustamente premiato con una pioggia di 7 in pagella. "Lo chiamano il pittore e il gol è un omaggio a Van Gogh: tiro mancino come lui. Partita completa: palleggia, intercetta, fa calciare Paredes ma difende in avanti e avvia il 2-0", si legge su La Gazzetta dello Sport in merito alla prova convincente del centrocampista del Milan. La chiosa è del Corriere dello Sport, che gli dà addirittura 7,5: "Primo gol in assoluto in rossonero. Freddo nel controllo e nello scansare l’uscita di Kristensen, preciso nel perforare Svilar. Innesca il raddoppio, imbeccando Kjaer con un lungo traversone. Il passo resta lento, ma compensa con la qualità. E stavolta non fa mancare l’attenzione tattica".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

MilanNews: 7