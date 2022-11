Le pagelle di Dest: un motorino imprendibile che gioca da attaccante aggiunto

Fonte: tuttomercatoweb.com

Gli USA superano l'Iran 1-0 e conquistano così gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar dove affronteranno l'Olanda. Italiani in mostra con Sergino Dest che è stato l'autore dell'assist vincente per Pulisic. La Gazzetta dello Sport lo definisce "stantuffatore di fascia destra" e poi aggiunge che per 45 minuti ha triturato i propri avversari". Per Tuttosport è "un motorino imprendibile sulla fascia destra". Il Corriere dello Sport riporta come il gol sia stato confezionato con una "combinazione tutta italiana" insieme allo juventino McKennie. Infine la valutazione di TMW: "Un moto perpetuo sulla destra, che si fa vedere con costanza a ridosso dell'area avversaria risultando di fatto un attaccante aggiunto. oltre a farsi vedere sia con dei cross che con una conclusione verso la porta, effettua la sponda decisiva di testa per lo 0-1 di Pulisic".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 6,5