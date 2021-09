Le pagelle di Florenzi: non è ancora il folletto di un tempo e il compitino non basta

Alessandro Florenzi è stato uno degli acquisti d'esperienza che il Milan ha voluto effettuare per alzare l'età media della squadra ma ancora non è riuscito a incidere come i rossoneri avrebbero voluto. Per la Gazzetta "non è ancora dentro i meccanismi del Milan" ma alla lunga la sua esperienza servirà ai rossoneri. Il Corriere dello Sport parla di "forma fisica non ancora al top" e anche di due occasioni ghiotte sotto porta che non sono entrate per centimetri. Per Tuttosport, nonostante qualche guizzo "non è ancora il folletto d'un tempo". Il Corriere della Sera scrive invece che "deve dare di più". MilanNews sottolinea che non è ancora in condizione ma anche che "è in crescita". Infine TMW scrive a chiare lettere che "il compitino non basta".

I voti

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

La Repubblica: 6

Corriere della Sera: 5,5

MilanNews: 6