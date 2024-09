Le pagelle di Fonseca - Nel momento peggiore, azzecca tutto: bravo e coraggioso

Prima della sfida di ieri il destino di Paulo Fonseca sembrava segnato, il gol vittoria firmato Gabbia con il quale il Milan ha vinto il derby con l'Inter ha cambiato le carte in tavola. Ma anche senza il gol vittoria, il club rossonero, grazie alle intuizioni del portoghese, ha dimostrato di non essere quella squadra che in Champions League è finita in balia del Liverpool. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico del Milan merita 7,5 in pagella: "Sul baratro, si gioca il tutto per tutto inventando un 4-2-4 iperoffensivo e rischioso che metto sotto l'Inter. Bravo e coraggioso".

Stesso voto anche dal Corriere dello Sport: "Nel momento peggiore, azzecca tutte le mosse. Il Milan vince con merito. E lui cancella tanti dubbi. Da qui deve ripartire". Mezzo voto in meno invece da Tuttosport: "Come un esperto pokerista, trovandosi sull’orlo del precipizio, decide di fare all-in mettendo in campo tutta l’artiglieria pesante. Il coraggio però paga e nel derby sboccia (finalmente) un Milan che può essere credibile anche al confronto delle altre grandi".

Voto 7 anche dal Corriere della Sera: "La partita del dentro o fuori (per la sua panchina) se la gioca in modo più offensivo, ma con criterio: rallenta la costruzione dell’Inter e le toglie le certezze nel cuore del gioco. Può essere l’inizio di qualcosa di diverso, il tempo non manca di certo".

Per il portale specializzato Milannews.it il tecnico portoghese merita 8 in pagella: "Toccato il fondo col Liverpool non restava che inventarsi qualcosa per cambiare la rotta del Milan e salvare la sua avventura in rossonero. Partita preparata magistralmente. Intelligente la scelta delle due punte, il Milan fino al gol del pareggio nerazzurro dà anche ottime impressioni e mostra coraggio anche nella ripresa, col passare dei minuti, credendoci e riuscendo a centrare una storica vittoria, quando quasi nessuno alla vigilia ci credeva. Regala ai rossoneri un derby dopo l'umiliante striscia di 6 partite senza sconfitte. E tanto basta per meritarsi la fiducia".

7,5 invece il voto nelle pagelle targata TMW: "Si gioca la panchina varando una formazione al confine tra coraggio e disperazione. L'intuizione, però, è buona: nei primi venti minuti il suo Milan sorprende l'avversario. Nella ripresa, lo domina addirittura. Forse non è, come lo si è fatto passare, proprio l'ultimo dei fessi".

