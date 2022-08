Le pagelle di Giroud: chiude la gara con un colpo dei suoi

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ripresosi il posto al centro dell'attacco del Milan, Olivier Giroud trova subito il gol contro il Bologna con una bella girata aerea. Voto 7 per noi di TMW, al pari de La Gazzetta dello Sport: "Il centravanti biondo fa impazzire il mondo milanista. La sforbiciata mancina è buona per una sigla e chiude la partita quando si pensava 'non è che ora, il Bologna...'". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Fa da punto di riferimento, nel secondo tempo firma in acrobazia il gol del raddoppio".

Mezzo punto in meno dal Corriere della Sera: "Si accende nel secondo tempo, chiudendo la partita con un colpo dei suoi". Si allinea anche Tuttosport: "Subisce la marcatura arcigna di Medel, ma al 13’ della ripresa è perfetto nella girata che chiuda la partita". Infine il nostro giudizio: "Si riprende il posto al centro dell'attacco e, come gli era successo l'anno scorso, alla prima da titolare al Meazza trova subito la rete. Bella e preziosa, come il suo lavoro per i compagni, anche se questa volta resta singola".

I VOTI DI GIROUD

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5