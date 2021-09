Le pagelle di Ibrahimovic: il re è tornato e non ha intenzione di abdicare

Zlatan Ibrahimovic è tornato. Dopo il lungo infortunio e l'operazione, l'attaccante del Milan è entrato accolto dal boato di San Siro e dopo una manciata di minuti ha ritrovato il gol. Per questo motivo i quotidiani celebrano lo svedese. 7 il voto in pagella che troviamo su La Gazzetta dello Sport: "Basta che lo speaker ne annunci il nome e o che lui entr in campo per trasformare San Siro in una bolgia. Gol banalotto? Provate a dirglielo di persona". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Entra con un’inedita treccina, ma soprattutto con la voglia si spaccare il mondo. Ci mette 5’ a trovare il gol. Il segnale più importante, però, è che dimostra condizione e freschezza. Chissà, con il 40° compleanno ad un passo, forse gli ha fatto bene riposarsi per 4 mesi". Voto 7 anche nelle pagelle targate TMW: "Si ripresenta dopo 4 mesi e dopo sette minuti va in gol, giusto per far capire immediatamente che il re è tornato e non ha per nulla intenzione di abdicare"

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews: 7