Le pagelle di Jovic: si sblocca in rossonero e fa pure assist

Luka Jovic è stato tra i migliori in campo ieri nella gara vinta dal Milan contro il Frosinone. Quando segni un gol e confezioni un assist non può che essere così. Finalmente , dopo nove partite in cui i giudizi sul serbo erano rimasti negativi, questa mattina sui principali quotidiani sportivi si leggono pagelle molto positive per il numero 15.

La Gazzetta dello Sport ha scritto: "Luka è un uomo di poche parole: non la tocca quasi mai ma sblocca la partita e fa la sponda per il terzo gol". Tuttosport, dal canto suo, recita: "Col Borussia ci era andato vicino e aveva preso il palo, col Frosinone finalmente si sblocca e festeggia la prima rete da milanista. Fa pure assist sul 3-0". Infine il Corriere dello Sport che scrive: "Alla decima presenza riesce a sbloccarsi, primo gol con il Milan. Ed è una rete pesantissima. Sforna anche l’assist per il gol di Tomori".

LE PAGELLE DI LUKA JOVIC

Gazzetta dello Sport - 7

Tuttosport - 7.5

Corriere dello Sport - 7

Tuttomercatoweb - 7.5

MilanNews.it - 7