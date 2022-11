Le pagelle di Leao: gol lampo e poi fa arrabbiare San Siro. Rinnoverà dopo il Qatar?

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan vince nel recupero grazie a un autogol di Milenkovic e mantiene la distanza con il Napoli. A Rafael Leao è bastato poco più di un minuto e mezzo per portare in vantaggio i rossoneri ma la sua prestazione lascia comunque diversi dubbi. La Gazzetta dello Sport scrive che gli concede una sufficienza abbondante "per il gol e lo strappo che frutta l'acrobazia di Giroud" ma visti i tanti errori commessi successivamente, parla anche di "chiaroscuri". Per il Corriere dello Sport il gol dopo 90'' fa aumentare le attese sulla sua prestazione ma poi "prevale la seconda parte del ragazzone, quella dell'incompletezza". Secondo Tuttosport ci mette "novantadue secondi per segnare e 90 minuti per arrabiare San Siro" e poi aggiunge che "si accende, semina il panico, ma poi distrugge spesso tutto da solo". Il Corriere della Sera, oltre a sottolineare come si divori la chance del vantaggio dopo il gol lampo, scrive: "Parte per il Qatar lasciando il dubbio: rinnoverà?". MilanNews, dopo averlo applaudito per il gol in apertura di match, aggunge: "L’errore nel secondo tempo è clamoroso così come è evidente il suo calo nella parte calda della partita, con errori di scelte e di concetto importanti". Infine la valutazione di TMW: "Impatto bruciante con l'incontro, novantadue secondi ed è sul tabellino. Potrebbe fare il bis nella ripresa ma si intenerisce, una mancanza di cattiveria che poteva anche costare cara, di nuovo".

I voti

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6

MilanNews: 6