Le pagelle di Maignan, voti discordanti. Il CorSera lo boccia e si interroga: "Dove sei, Mike?"

Il Milan vince a Como nel segno di Theo Hernandez e Rafael Leao. Queste le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Mike Maignan, non perfetto sul gol di Diao ma decisivo in pieno recupero sulla zampata di Patrick Cutrone che sarebbe potuta valere il pareggio dei Lariani.

Corriere dello Sport 6: "L’errore sul gol di Diao è pesante, ma non toglie alla fine i tre punti come quello col Cagliari. Anzi, è lui che li blinda con la super parata di piede su Cutrone nel finale".

Tuttosport 6: "La parata sul finale su Cutrone salva la vittoria del Milan, ma sul gol di Diao non è perfetto".

Il Corriere della Sera 5: " L’erroraccio sul gol del Como è il secondo di fila, dopo il Cagliari. La paratina nel finale non basta. Dove sei, Mike?".

La Repubblica 5.5

MILANNEWS.IT 6: "Respinge coi pugni un tiro dalla distanza nel primo tempo, poi si fa sorprendere sul suo palo in occasione del gol di Diao: è il secondo errore consecutivo dopo quello col Cagliari. Si rifà con la grande parata su Belotti nel finale".

TMW 6.5: "Riflessi testati da Strefezza già in avvio, si arrende sul tiro di Diao in cui potrebbe fare di più. Nel finale di gara però eleva la sua prova".