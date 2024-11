Le pagelle di Milan Futuro: Torriani superman, Zeroli decisivo. Male Bartesaghi e Coubis

Si riportano le pagelle della sfida Milan Futuro-Sestri Levante, terminata 2-2:

TORRIANI, 7: nonostante sia il Sestri a fare la partita per la gran parte della gara, non è particolarmente impegnato nel corso dei 90 minuti. Compie però quattro meravigliose parate: sull'1-0 su Durmush che prova a sorprenderlo con un tiro a giro e poi sul 2-2 su Clemenza, che aveva colpito di testa da pochi passi, e due volte su Rosetti. Incolpevole sui gol

MAGNI, 6: non si vede tanto in fase offensiva come forse ci si può aspettare da un giocatore con le sue caratteristiche ma in difesa è sempre molto disciplinato e grazie alla sua grande velocità si prende anche qualche rischio calcolato che ne dimostra la personalità. Esce dopo pochi minuti di ripresa dopo aver preso un giallo.

dal 9' st D'ALESSIO, 6: nella confusione della ripresa riesce con un paio di iniziative personali a creare delle situazioni pericolose che, però, poi cadono nel vuoto.

COUBIS, 4.5: un'altra partita da dimenticare per il centrale rossonero che ha grosse responsabilità sui due gol del Sestri. Sul primo si addormenta sulla pressione di Durmush e gli apre la strada verso la porta di Torriani; sul secondo rimane fermo, così come Bartesaghi, a guardare l'inserimento di Parravicini che segna di testa.

BARTESAGHI, 5: Parravicini non è un cliente facile, questo va riconosciuto. Riesce a tener testa combattendo con gli artigli ma in occasione del secondo gol avversario, con la complicità di Coubs, si dimentica totalmente dell'avversario che da un metro stacca di testa e segna. Una disattenzione che pesa

BOZZOLAN, 5: ritorno in campo complicato, specialmente nel primo tempo dove il Sestri attacca ripetiutamente sulla sua fascia e lui non riesce a trovare la giusta chiave di lettura, facendosi spesso sorprendere alle spalle. Assente anche la spinta offensiva che da lui ci si aspetta con maggiore costanza.

HODZIC, 5: si vede e si nota poco, questo è un problema per un giocatore con le sue caratteristiche e con il suo ruolo in campo. L'unica volta che si nota

VOS, 6.5: prestazione di sostanza positiva in mezzo al campo per il centrocampista olandese che riesce a far valere la sua fisicità nei duelli che, non a caso, vince quasi sempre. Bene anche in conduzione palla, spesso è lui a iniziare l'azione rossonera: dal suo tiro nasce il calcio di rigore del 2-1. Peccato per l'ammonizione ingenua a metà primo tempo che di fatto costringe Bonera a toglierlo dopo dieci minuti di ripresa.

dal 9' st MALASPINA, 5.5: entra in campo per fare legna e mettere un po' di ordine in un Milan che non riesce più a uscire dalla sua metà campo: non gli riesce benissimo, nonostante la solita abnegazione. Il cartellino giallo che prende poco dopo l'ingresso, non aiuta.

JIMENEZ, 7: ennesima prova da giocatore fuori categoria dello spagnolo, oggi schierato alto sulla destra come esterno alto. Spesso, soprattutto quando il Milan Futuro è in affanno come nella ripresa, sembra l'unica soluzione offensiva per i rossoneri. Nel primo tempo si da due sgroppate prodigiose, di Hernandaziana memoria: in una Hodzic spreca tutto, nella seconda ci prova ma calcia fuori. Anche nella ripresa si mette spesso in proprio ma ha bisogno di supporto.

ZEROLI, 7: quando la nave ha bisogno il suo capitano non la abbandona. In uno degli impegni più importanti della stagione Kevin alza i giri del motore e diventa decisivo con una doppietta cruciale. Bene anche nella sua posizione di raccordo tra il centrocampo e l'attacco dove mette aggressività in fase difensiva e con i suoi inserimenti offre sempre una soluzione alternativa alla palla lunga sul centravanti. Ora serve trovare continuità.

CHAKA TRAORE', 6.5: un ottimo primo tempo dell'ivoriano che sin dal primo pallone giocato semina il panico tra la difesa avversaria ed è con Zeroli l'uomo più pericoloso dei rossoneri, spesso accentrandosi. Nella ripresa, un po' come Turco in attacco, viene lasciato troppo solo e non fa molto per rientrare nel gioco.

dal 35' st OMOREGBE, SV

TURCO, 5: anche nel primo tempo, quando il Milan gioca meglio, non riesce a fare da riferimento, spesso lasciato troppo solo. Nella ripresa viene praticamente dimenticato dai compagni di squadra e i pochi palloni giocabili non è in grado di sfruttarlo. Sfortunato, esce a dieci dal termine per un infortunio che gli si augura non sia grave.

dal 35' st LONGO, SV

ALL. BONERA, 5.5: il voto è la sintesi dei due primi tempi: Una prima frazione da 6.5 con un Milan ordinato e abile nello sfruttare spazi ed errori avversari; una seconda in cui i rossoneri quasi non scendono in campo e concedono troppo al Sestri che con il gol e le occasioni guadagna fiducia