Le pagelle di Paquetà - Mette da parte la tristezza, è pimpante. Un messaggio a Pioli

Un buon secondo tempo per "mettere da parte la tristezza". Così scrive TMW riferendosi alla prestazione di Lucas Paquetà: il brasiliano è entrato in campo finalmente con il piglio giusto e ha trascinato il Milan alla vittoria contro la Roma. Buone giocate, "pimpante", un cambio decisivo. "Esce dal grigiore non tollerabile", commenta La Gazzetta dello Sport, mostrando di poter essere utile alla causa rossonera. Pioli, però, continua a preferirgli Bonaventura, che non rinnoverà il contratto. Paquetà dovrà lavorare sodo per far ricredere il suo allenatore e meritarsi la riconferma.

Tuttomercatoweb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

MilanNews.it 6,5