Le pagelle di Rafael Leao - Entra e segna. Pioli chiedeva più concretezza? Accontentato

Quando si è giovani come Rafael Leao basta veramente poco, anzi pochissimo, per far svoltare una stagione. Un episodio, o meglio, un gol. "Chissà che non lo aiuti" si chiede il Corriere della Sera in relazione alla rete arrivata ieri nel finale del match contro il Lecce pochi istanti dopo essere entrato in campo. Il gol viene considerato da La Gazzetta dello Sport "il giusto premio" per l'approccio con il quale il portoghese è entrato in campo. Pioli dopo il flop contro la Juve chiedeva al 17 maggiore concretezza e la risposta arriva al primo pallone toccato. Non male.

LE PAGELLE DI RAFAEL LEAO

TuttoMercatoWeb - 6,5

La Gazzetta dello Sport - 6,5

Corriere dello Sport - 6,5

Tuttosport - 6,5

Corriere della Sera - 6,5

MilanNews - 6,5