Le pagelle di Reijnders: prima in sordina, poi conferma di essere un centrocampista totale

C'è ancora la firma di Tijjani Reijnders nella vittoria di Verona, che non risolve ma calma la crisi in casa Milan. Quarto gol nelle ultime tre settimane per il centrocampista olandese, schierato trequartista da Paulo Fonseca: ulteriore dimostrazione di essere diventato ormai un centrocampista totale.

I commenti. 7 in pagella per La Gazzetta dello Sport: "Da trequartista è meno nel vivo perché Duda lo segue ovunque. Un tempo toccando pochi palloni, poi però decide il match". Stesso voto sulle pagine del Corriere dello Sport: "L’olandese viene schierato qualche metro più avanti, Duda lo segue a uomo e lo limita. Ma nella ripresa trova il corridoio giusto per infilarsi e trovare una rete pesantissima". Si scende al 6,5 per Tuttosport: "Inizia sotto tono, ma gradualmente prende possesso della situazione fino a capitalizzare al meglio l'assist (perfetto) di Fofana".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

MilanNews: 7