Le pagelle di Romagnoli: non fa sentire la mancanza di Kjaer, torna in gran spolvero

Torna titolare contro la sua squadra del cuore e sfodera una super prestazione. Alessio Romagnoli guida la difesa del Milan in maniera perfetta, senza nessuna sbavatura. Voto 7 sul Corriere dello Sport: "Ritrova maglia da titolare (ultima volta lo scorso 1° maggio con il Benevento) e fascia da capitano. Non fa sentire la mancanza di Kjaer, anzi contribuisce a soffocare Immobile". 6,5 invece il voto che troviamo sul Corriere della Sera: "Chi si rivede. Il capitano torna titolare e lo fa una prestazione da vecchi tempi, precisa e puntuale". Per TMW il centrale del Milan è da 7 in pagella: "L'ultima partita da titolare risale al 1° maggio. Si presenta contro la sua squadra del cuore in gran spolvero, sul pezzo e distinguendosi con un una chiusura provvidenziale su Immobile e altri ottimi interventi".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Milannews 7