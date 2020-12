Le pagelle di Theo Hernandez: Alta Velocità e superpoteri. Ancora non si era visto così

Il Milan che mantiene l’imbattibilità in campionato deve tutto o quasi a Theo Hernandez. La doppietta con cui ha riacciuffato il Parma è sintesi di forza, tenacia e qualità e i voti in pagella premiano il suo sforzo. Come sottolinea la Gazzetta, l’”Alta Velocità ancora quest’anno non si era vista” e proprio per questo, nella ripresa, sembra avere i superpoteri. Dopo un inizio timido è il solito martello pneumatico, per il Corriere della Sera il Theo Hernandez visto ieri sera è semplicemente “splendido”.

Le pagelle di Theo Hernandez

TMW 7,5

La Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere dello Sport 8

Tuttosport 7,5

Corriere della Sera 7,5

Milannews 8