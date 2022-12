Le pagelle di Theo Hernandez: serata ordinaria per il francese

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Francia supera anche la Polonia per 3-1 agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar e si appresta ad affrontare l'Inghilterra ai quarti. Non risulta tra i migliori in campo Theo Hernandez, autore di una prestazione sufficiente ma che non rimarrà negli annali del Mondiale. La Gazzetta dello Sport scrive che è "lontano dalla miglior versione milanista, non si capisce se per difficoltà o per ordine di scuderia". Poi aggiunge: "uno spreco vederlo così frenato e non accanto all'esplosivo Mbappé". Per Il Corriere dello Sport la sua prestazione è giudicabile con un semplice 6. Tuttosport scrive che "quando ha campo spinge sempre" ma poi sottolinea che "questa volta però non riesce a farlo come al solito, prodigandosi più negli interventi difensivi". Infine la valutazione di TMW: "Serata ordinaria, alza i giri del motore soltanto nel secondo tempo".

I voti

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6