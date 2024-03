Le pagelle di Tuttosport: barriera Maignan, Leao versione deluxe

All'indomani di Fiorentina-Milan, le pagelle di Tuttosport dei giocatori rossoneri non possono che essere molto positive: al di là di Rafael Leao, giustamente premiato come migliore in campo, sono tanti i milanisti che in campo ieri hanno contribuito a fare la differenza. Partiamo, però, dal numero 10 che si è meritato un 7.5 in pagella "Comincia in versione soft: crea, ma non è cattivo al momento del tocco finale. Nell’avvio pirotecnico della ripresa, è in versione deluxe: assist di tacco (grazie anche a Milenkovic) e gol da... Leao. Al 25’ pt subisce un brutto colpo da Martinez Quarta e la gamba gli si pianta per terra: è una fortuna che non si sia fatto nulla". Lo stesso voto se lo prende Mike Maignan, ieri in versione barriera: "Un muro per Belotti, due interventi da vero “Magic Mike”; bravo anche su Mandragora".

La prova di Loftus-Cheek, autore dell'altro gol rossonero, è da 7 in pagella. Questo il giudizio: "Galleggia sulla trequarti, poi al 2’ della ripresa è al posto giusto al momento giusto: decimo gol in stagione, record personale eguagliato (stagione ’18-19 col Chelsea di Sarri). Ammonito, salterà per squalifica Milan-Lecce". Bene anche Chukwueze, Reijnders e Florenzi, premiati tutti con il 6.5. Per il nigeriano questa la valutazione scritta: "Buon primo tempo, fra accelerazioni e assist". L'insufficienza, non grave 5.5, solo per Olivier Giroud, Ismael Bennacer e Noah Okafor. Promosso invece Stefano Pioli che si porta a casa un 6.5: "Ottimo approccio, già nel primo tempo avrebbe meritato il vantaggio. Nella ripresa concretizza, nonostante le solite amnesie difensive e deve ringraziare Maignan. La vittoria però è giusta, consolida il secondo posto".