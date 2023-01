Le pagelle di Tuttosport: si salva solo Origi, la difesa non c'è più

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il primo ad essere bocciato nella pesante sconfitta del Milan contro il Sassuolo è proprio Stefano Pioli. Per Tuttosport è da 4 l'allenatore rossonero: sbaglia tutto. Bocciata anche tutta la linea difensiva da Tatarusanu (4,5), a Calabria (4) e Theo (4), passando anche per Gabbia (4) e Kalulu (5), unico con una insufficienza meno grave dei suoi compagni. Non sono da meno Krunic (4,5), Tonali (4,5) e il subentrato Pobega (5). Malissimo Saelemaekers (4,5), male anche Rebic che sfiora il gol (5) mentre De Ketelaere (5,5) è ancora rimandato, ma non è il peggiore. Non dà la scossa Rafa Leao, anche lui insufficiente. Giroud segna ma non basta: 5,5. Benino invece DIvock Origi, che segna un gol tanto bello quanto inutile.