Le pagelle di Tuttosport: "Tomori uguale fiducia, Giroud senza acuti"

All'indomani dello 0-0 tra Milan e Newcastle è tempo di valutazioni. Tuttosport questa mattina titola così le sue pagelle: "Tomori uguale fiducia, Giroud senza acuti". Per Fikayo Tomori, che rientrava al centro della difesa dopo la squalifica in campionato, la palma del migliore in campo (7): "Con lui al centro della difesa il Milan fornisce ben altro affidamento. E un paio di chiusure sono da applausi". Prestazione opaca invece per Giroud (5): "Gli manca l'acuto".

Stesso voto per Rafael Leao: "Ha la tendenza a voler andare in porta con la palla, ma quello lo facevano i “venezia” al campetto". Tra i promossi ci sono Theo, Loftus, Pobega, Krunic e Thiaw (6.5). Anche per Pioli lo stesso voto: "Il Milan crea tantissimo e soffre poco. Manca la vittoria, d’accordo, ma la squadra ha già voltato pagina rispetto al derby".