Le parole di Allegri dopo aver portato la Fiamma Olimpica: "Un grande onore e un’emozione intensa"

vedi letture

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri a margine della sua frazione come tedoforo nella tappa Borgomanero–Varese del viaggio della Fiamma Olimpica: "Essere tedoforo durante il viaggio della Fiamma verso Milano per Milano Cortina 2026 è stato un grande onore e un’emozione intensa. La fiamma olimpica incarna valori fondamentali come impegno, rispetto, sacrificio e spirito di squadra, gli stessi che lo sport trasmette ogni giorno unendo persone e popoli. Portare la torcia ha rappresentato un momento di profondo significato umano e sportivo, simbolo di unione e continuità.

Milano Cortina 2026 sarà un’occasione straordinaria per l’Italia di mostrarsi al mondo attraverso la forza dello sport. Negli ultimi 15 anni Milano è diventata una delle città più importanti al mondo, con una crescita esponenziale, e questo evento sportivo le darà ancora più lustro".