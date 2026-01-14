Allegri e la difesa: "Se tutto fosse perfetto le partite finirebbero tutte 0-0"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Como-Milan.

Il Milan che ora subisce qualche gol in più:

"Domenica abbiamo giocato a Firenze e dopo un quarto d'oro eravamo andati tre volte davanti la porta con Pulisic. Se fai gol l'approccio è giusto, se non lo fai... Tutto passa dal risultato. Con la Roma in casa abbiamo avuto la mezz'ora del terrore, poi siamo andati in vantaggio e nel secondo tempo abbiamo avuto 4-5 occasioni da gol... Il calcio è questo... Poi ci sono gli imprevisti e bisogna gestirli. Ma ogni partita è diversa l'una dall'altra. Sono d'accordo sul fatto che per 8 volte siamo andati sotto ma anche per 8 volte abbiamo recuperato: dipende se vedi il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Se tutto fosse perfetto, e nel calcio è impossibile, le partite finirebbero tutte 0-0 o vincerebbe sempre la stessa squadra".

Il resto della Serie A pensa al 21° turno nel weekend: il programma completo

In attesa dei risultati dei recuperi delle partite che non si sono disputate per via della Supercoppa Italiana, queste sono le partite del prossimo turno di campionato, valevole per la 21esima giornata di Serie A Enlive.

VENERDÌ 16/01

Pisa-Atalanta, ore 20.45

SABATO 17/01

Udinese-Inter, ore 15.00

Napoli-Sassuolo, ore 18.00

Cagliari-Juventus, ore 20.45

DOMENICA 18/01

Parma-Genoa, ore 12.30

Bologna-Fiorentina, ore 15.00

Torino-Roma, ore 18.00

MIlan-Lecce, ore 20.45

LUNEDÌ 19/01

Cremonese-Verona, ore 18.30

Lazio-Como, ore 20.45