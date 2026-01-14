Un voto al Milan? Allegri: "Tutti hanno i punti che meritano. Tutti hanno da recriminare..."
Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Como-Milan.
Che voto da al Milan?
"Dare voti mi rimane difficile. Posso solo dire che tutte le squadre del campionato, se andate a domandare agli allenatori, tutti dicono "se e ma". Ma con i se e ma non si va da nessuna parte. Tutti hanno i punti che meritano. Tutti hanno da recriminare... "Se Pulisic avesse fatto 3 gol a Firenze..." Ma non li ha fatti. Però li ha fatti prima, e magari domani li rifarà. Noi dobbiamo pensare alle nostre prestazioni e migliorare l'attenzione mentale: siamo nel girone di ritorno e non c'è più tempo per rimediare".
DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: giovedì 15 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
