Le parole di Orsato dopo aver rivisto il VAR: "Ma cos'è questa roba"

"Orsato si è mostrato quasi stizzito per la chiamata al Var da parte di Mazzoleni nell'azione del 2-0 della Lazio sul Milan - scrive la Gazzetta dello Sport rileggendo l'episodio arbitrale più discusso del weekend calcistico - Leiva prende nettamente il piede di Calhanoglu ma il direttore di gara anche davanti al monitor conferma la decisione presa in campo e convalida la rete". Un arbitraggio definito "particolare" quello di uno dei migliori fischietti italiani nel match clou della giornata di campionato, un errore che è costato il doppio svantaggio ai rossoneri e che ha fatto molto discutere anche nel post partita. Il labiale di Orsato dopo essersi recato al video è chiaro: "Ma cos'è questa roba?", un chiaro riferimento alla chiamata del collega che giustamente lo aveva spinto a rivedere l'azione ma che non ha trovato sponda fertile nella decisione del direttore di gara. Il voto della Gazzetta per Orsato è 5.