Le squadre che hanno cambiato più allenatori dal 2014: Milan quinto con 7 tecnici sostituiti

In una classifica stilata dal CIES sono state analizzate le squadre europee che hanno cambiato più allenatori dal 2014 in avanti. Se al primo posto figura l'Udinese con 10 tecnici cambiati, al quinto posto si piazza il Milan con ben 7 allenatori cambiati in 5 stagioni. Dal 2015, infatti, sulla panchina rossonera si sono seduti nell'ordine Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi, Montella, Gattuso, Giampaolo e Pioli.