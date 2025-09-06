Le statistiche di Adrien Rabiot nei suoi 14 minuti giocati in Ucraina-Francia

Le statistiche di Adrien Rabiot nei suoi 14 minuti giocati in Ucraina-FranciaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:48News
di Lorenzo De Angelis

In occasione di Ucraina-Francia, partita vinta 2 a 0 dalla Nazionale di Didier Deschamps e valida per la quinta giornata del Girone D di qualificazione ai prossimi Mondiali, il neo acquisto del Milan Adrien Rabiot è sceso in campo per 14 minuti più 3 di recupero, per un totale di 17 dove ha contribuito ad aiutare i suoi compagni a trovare la rete del raddoppio firmata da Kylian Mbappé. 

Di seguito alcune delle statistiche più importanti di Adrien Rabiot in Ucraina-Francia riportate dal portale Sofascore:

Minuti giocati: 14
Tocchi: 7
Passaggi precisi: 4/6 (67%)
Passaggi chiave: 0
Tiri in porta: 0
Duelli a terra (vinti): 1 (0)
Duelli aerei (vinti): 1 (0)
Valutazione totale: 6.4