Le statistiche di Adrien Rabiot nei suoi 14 minuti giocati in Ucraina-Francia
MilanNews.it
In occasione di Ucraina-Francia, partita vinta 2 a 0 dalla Nazionale di Didier Deschamps e valida per la quinta giornata del Girone D di qualificazione ai prossimi Mondiali, il neo acquisto del Milan Adrien Rabiot è sceso in campo per 14 minuti più 3 di recupero, per un totale di 17 dove ha contribuito ad aiutare i suoi compagni a trovare la rete del raddoppio firmata da Kylian Mbappé.
Di seguito alcune delle statistiche più importanti di Adrien Rabiot in Ucraina-Francia riportate dal portale Sofascore:
Minuti giocati: 14
Tocchi: 7
Passaggi precisi: 4/6 (67%)
Passaggi chiave: 0
Tiri in porta: 0
Duelli a terra (vinti): 1 (0)
Duelli aerei (vinti): 1 (0)
Valutazione totale: 6.4
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
