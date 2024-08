Leagues Cup, la finale sarà Los Angeles contro Columbus: per Giroud subito l'occasione di vincere un trofeo

Due vittorie schiaccianti e finale meritata. Los Angeles FC e Columbus stravincono le sfide contro Colorado Rapids e Philadelphia Union e si contenderanno la Leagues Cup nella notte tra domenica e lunedì (ore 1.15 italiane). Non è arrivato il primo gol di Olivier Giroud (in campo per tutta la ripresa) per i californiani nonostante il netto 4-0 rifilato agli avversari: decidono Bogusz, Kamara, Bouanga e O'Brien.

Lo scatenato Diego Rossi (doppietta) e il solito Cucho Hernandez sono invece i protagonisti nel successo della squadra di Bush.

Giovedì 22 agosto

Los Angeles FC - Colorado Rapids 4-0

Columbus Crew - Philadelphia Union 3-1

Finali

Domenica 25 agosto

Los Angeles FC - Columbus Crew