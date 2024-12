Leao a DAZN: "Cominciamo a capire le idee del mister ma a volte il problema è dentro di noi"

Rafa Leao è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il deludente pareggio dei rossoneri contro il Genoa. Ecco le sue parole:

Al Milan manca continuità. È un nuovo progetto, serve tempo

"Ci vuole tempo, cominciamo a capire un po' le idee del mister, ma secondo me alle volte il problema siamo noi dentro, piccole cose che possiamo cambiare come la cattiveria davanti alla porta, trovare gli spazi in campo. Il mister ha buone idee, vuole giocare tanto, pressare l'avversario. Io sento tanto la differenza perché quando pressiamo abbiamo la palla vicino l'area avversaria e possiamo fare gol, però ci vuole tempo. Abbiamo avuto un periodo buono, adesso abbiamo pareggiato ma non può essere la fine del mondo. Dobbiamo rialzarci tutti insieme, lavorare perché oggi per poco non abbiamo vinto, abbiamo colpito una traversa. Il calcio è così".

Vi state rendendo conto che state lasciando punti pesantissimi in classifica?

"Sì, chiaramente. Anche il mister ci aveva detto che era una partita importante. Noi in campo dobbiamo capire anche quello, che ogni partita dev'essere come una finale. Oggi non ci è mancata l'attitudine, ma è una di quelle partite in cui anche se avessimo giocato altri 30 minuti non avremmo segnato. Non possiamo perdere per strada altri punti, perché sennò diventa difficile".